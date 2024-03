600 jaar Hilversum: Hoog bezoek van de koningin en de kroonprinses in 1924

Zeshonderd kaarsjes blaast de jarige Mediastad vandaag uit. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest kijken we in samenwerking met Beeld & Geluid het komende jaar elke twee weken terug op de geschiedenis van het dorp. Dit keer staan we stil bij het 500-jarige jubileum een eeuw eerder, want toen kreeg het dorp hoog bezoek.

Wilhelmina bezoekt Hilversum 1924 - Archief Beeld&Geluid

In augustus van 1924 kreeg Hilversum namelijk koninklijk bezoek: koningin Wilhelmina kwam samen met haar 14-jarige dochter Juliana. Het was voor het eerst dat een regerend vorst het dorp bezocht. Hilversum was op die zonnige dag in augustus 1924 versierd in het oranje en rood-wit-blauw. Het gemeentehuis dat toen nog aan de Kerkbrink zat was versierd met vlaggen, tapijten en draperieën. Ook waren er kleine vlaggetjes in ‘oranje-blanje-bleu’, de Prinsenvlag, in masten gehesen. Elke straat waar de koninklijke stoet doorheen zou komen, was door de bewoners feestelijk versierd. Heel Hilversum keek reikhalzend uit naar de komst van Koningin Wilhelmina en de kroonprinses.

Koningin Wilhelmina op de Kerkbrink 1924 - Foto: Archief

Rond twaalf uur begon het te gonzen in het dorp. De klokken van de kerken begonnen te luiden. Er klonken saluutschoten. Vanaf de Soestdijkerstraatweg tot aan de Emmastraat stond het publiek, met zoveel mogelijk oranje versieringen op de kleding, langs de kant van de straat. Via de Groest en de Kerkstraat arriveerde het koninklijke gezelschap op de Kerkbrink. Op het plein dromden de mensen bij elkaar om een glimp op te vangen van de koningin en de prinses. Een muziekkorps speelde het ‘Wilhelmus’ dat luid werd meegezongen. Op het bordes van het toenmalige gemeentehuis, nu Museum Hilversum, zwaaiden de koningin en de prinses lachend naar de inwoners van Hilversum.

Voor de viering van 600 jaar Hilversum dook Beeld & Geluid de archieven in op zoek naar bijzondere beelden over de Mediastad. Het komende jaar, elke maandag om de twee weken, laat NH Gooi online en op televisie deze bijzondere beelden zien. Zo zijn er beelden van de opening van de Beatrixtunnel in 1938, maar ook beelden van de bevrijding, het jubilerende radioprogramma Kleutertje Luister en de start van de Wisseloord Studio’s. De geschiedenis van Hilversum is tot het einde van het feestjaar 2024 gratis te bekijken in de lounge van Beeld & Geluid.

In de sobere raadszaal lag op een tafeltje een chique gebonden exemplaar van het herinneringsalbum 1424-1924. De burgemeester van toen, Paul Reijmer, ontving de koningin. Er was nogal wat te doen geweest over het koninklijke bezoek. Niet alle raadsleden waren ermee eens dat er een grootse huldiging voor de koningin was georganiseerd. Twee raadsleden waren zelfs niet gekomen, de anderen waren gekleed in het zwart. De bevolking van Hilversum was in Wilhelmina’s regeerperiode meer dan verdubbeld. Van ruim 18.000 tot 44.000 inwoners. Reijmer legde daar in zijn toespraak de nadruk op. Wilhelmina sloot haar bezoek af met een dankwoord:“Al moge er voor mij nimmer reden bestaan hebben aan de trouw en aanhankelijkheid van Hilversum te twijfelen, toch stemt het mij tot groote erkentelijkheid, nu mij daarvan zoo ondubbelzinnige bewijzen geschonken worden.” Na de ontvangst op het raadhuis werd er een defilé gehouden waar 85 verenigingen aan mee deden. De volgende dag was in de krant te lezen wat Wilhelmina had gedragen: ‘De Koningin is gekleed met een parelblauwe gebrocheerde cape met kraag van gris-perle struis; een grote grijze hoed met sierlijke lange wit met lichtblauwe struis. De Prinses was in het wit met wit zijden hoed.’