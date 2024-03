Creatieve dakloze 'vermomt' zich als lijk

De vondst bleek gelukkig een stuk minder luguber te zijn toen agenten een blik in de 'lijkzak' wierpen. Een dakloze man had het bankje uitgekozen om de nacht op door te brengen, en lag nietsvermoedend in een slaapzak te slapen.

Het is onbekend wie precies de politie heeft gebeld, maar het verhaal gaat vanochtend als een lopend vuurtje langs de hotels aan de Vuursteen. Bij het Bastion Hotel hadden ze 'via via gehoord dat er iets in een greppel zou liggen'.

De receptionist van het Best Western weet iets meer: "Mijn collega vertelde vanochtend dat er 's nachts iemand om de hoek van het hotel had gelegen. Dat bleek een zwerver te zijn die zich helemaal had ingepakt. Hij lag ook niet meteen bij de straat, maar redelijk uit het zicht."

Misverstand door regenzeil

Het misverstand was veroorzaakt door een creatief idee van de man, vertelt de politiewoordvoerder: "Om te voorkomen dat hij gedurende de nacht eventueel nat zou regenen, was hij aan de slag gegaan met spanbanden en een stuk zeil. Best slim eigenlijk, maar dat zorgde blijkbaar voor de sinistere aanblik."

De politie kon de vinders van het 'lijk' meteen geruststellen. De dakloze man ging op verzoek van de politie op zoek naar een andere slaapplek.