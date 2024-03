De Peiling: week zonder vlees is goed initiatief

Vandaag gaat de Nationale Week zonder Vlees en Zuivel van start. Consumenten worden opgeroepen geen of minder vlees- en zuivelproducten te eten. Volgens de initiatiefnemers heeft overmatige consumptie van deze producten een negatief effect op het klimaat. Is dit een goed initiatief? Of ben je te gehecht aan je stukje vlees?

Heb jij wel eens meegedaan aan de Week Zonder Vlees? En hoe ging dat? En hoe was dat toen je opgroeide bij jou thuis? Want vroeger was het helemaal niet vanzelfsprekend dat je elke dag vlees op je bord kreeg, wat at je toen? En heb je nog goeie tips voor wie het wil proberen, zo'n week zonder vlees?

Deel jouw verhaal op Facebook en op NH Radio vanaf 16.30 uur.