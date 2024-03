Nog geen aanhouding voor explosies Heerhugowaard, politie start digitaal buurtonderzoek

De politie is een digitaal buurtonderzoek gestart in de hoop tips te ontvangen over de twee explosies aan de Middenweg in Heerhugowaard afgelopen weekend. Daarvoor zijn zo'n 600 e-mailadressen benaderd. Er is nog niemand opgepakt, laat een woordvoerder weten.

Afgelopen weekend werd de Noord in Heerhugowaard opgeschrikt door maar liefst twee explosies. De eerste ging vrijdagnacht rond een uur of drie af bij een woning. De tweede gebeurde een dag later rond hetzelfde tijdstip, zo'n twintig huizen verderop.

De politie hoopt met het digitale buurtonderzoek op tips en camerabeelden.

Verband explosiegolf?

Of de twee explosies een verband hebben, kan de politie nog niet zeggen. Ook is het niet duidelijk of deze incidenten te maken hebben met de explosiegolf in Noord-Holland van de afgelopen maanden. "Het onderzoek is nog in volle gang. Tot dusver hebben we nog geen verband gevonden, maar we houden alle opties open."