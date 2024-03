Ochtendspits op A10: ruim een uur vertraging door ongeluk bij Zeeburgertunnel

Op de A10 staat ruim een uur vertraging richting Watergraafsmeer door een ongeluk bij de Zeeburgertunnel. Het verkeer wordt via de vluchtstrook om de plek van het ongeluk geleid.

Het verkeer wordt aangeraden om om te rijden via de Coentunnel (A10 West).

Er zijn drie rijstroken afgesloten op de A10, meldt de ANWB. De file is nu zo'n vier kilometer lang en het verkeer staat stil.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Wil je ons nieuws via WhatsApp ontvangen? Abonneer je hier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.