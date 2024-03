Zonnig, droog en windstil: lenteweer in Noord-Holland

De ochtend begon nog bewolkt en op sommige plekken in onze provincie viel nog een enkele druppel regen. Vooral aan de kust kon er een spatje vallen.

"De wind waait met windkracht 2 tot 3 uit noordwest tot west redelijk rustig", vertelt Geirnaerdt. De temperatuur ligt 's ochtends rond de 6 graden.

Lekker in de zon

Vanmiddag ziet het ernaar uit dat het redelijk zonnig wordt. "Gaandeweg de ochtend is er meer zon te zien", legt de weerman uit. Op een paar stapelwolken na kunnen we van het zonnetje genieten. De wind wordt zwakker, die draait naar zuidwest tot zuid en later op de dag wordt het zelfs windstil.

De maximum temperatuur is vanmiddag wel iets lager dan gisteren. Die wordt zo'n 9 tot 10 graden. Vannacht wordt het overwegend bewolkt en de temperatuur blijft hangen rond 3 graden. Ook is er kans op wat mistbanken, aldus de weerman.

Zonnige vooruitzichten

Morgen start de dag net als vanmorgen bewolkt. 's Middags en 's avonds valt er af en toe wat regen of motregen. Woensdag is er nog steeds redelijk wat bewolking, maar het blijft vrijwel overal droog.

Donderdag en vrijdag zien er een stuk beter uit: dan wordt het weer droog en schijnt de zon. Datzelfde weertype zien we zowel zaterdag als zondag. De temperaturen blijven hangen rond de 10 tot 11 graden.