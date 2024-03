In 1903 maakten de gebroeders Wright hun eerste vlucht met een gemotoriseerd vliegtuig. Zes jaar later, in 1909, steeg het eerste vliegtuig op in Nederland. En weer een jaar daarna was het de eer aan Heiloo. Piloten waren in die tijd echte waaghalzen en trokken als een rondreizend circus door West-Europa.

Eerst is het de bedoeling dat de destijds beroemde piloot Olieslagers uit België zou komen. Maar omdat die het te druk had met andere vliegfeesten werd het een andere Belg, aviateur, zoals de piloten toen werden genoemd, Leon Verstraeten, ook een Belg. "Het waren echte volkshelden in die tijd", vertelt conservator Jesse in deze aflevering van 'Op een oude fiets' midden in het weiland waar het vliegfeest werd gehouden. "Ze speelden met hun leven. Veel van die piloten hebben het uiteindelijk niet overleefd."

