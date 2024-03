Een online detox voor twee uur: bij dit café kom je alleen binnen als je je telefoon inlevert

Je telefoon, inmiddels doen we er alles mee. Juist daarom is het zo moeilijk om er van af te blijven. The Offline Club probeert dat te stimuleren door telefoonloze sessies te houden in cafés.

Het project werd door onder andere Ilya Kneppelhout opgezet. Hij probeerde samen met een vriend om het een weekend zonder telefoon vol te houden. Dát lukte, en zo ontstond het idee om dit met een groter publiek te doen. Ze organiseerden al retraites, maar wilden met The Offline Club het toegankelijk maken om te 'detoxen' van hun telefoons. In Café Brecht was zondag hun tweede editie, die volledig uitverkocht was. Het café was gevuld met mensen die aan het lezen, breien of tekenen waren. Daarnaast waren er ook momenten om de andere bezoekers te leren kennen.

Instagram Opvallend is dat het Instagramaccount van het concept al miljoenen views heeft. "Daar zit ook ons publiek", vertelt Ilya Kneppelhout,"We krijgen ook vaak de vraag op Instagram, waarom wij dan wél online zijn. Maar we zijn ook niet voor volledig offline. Daarnaast willen we ook groter worden en dan is Instagram een fijne plek. Maar ik weiger om op Tiktok te gaan." Bezoekers moeten toch wennen om zonder telefoon te zitten. "Ik merk toch dat ik meldingen mis, die piepjes", vertelt een vrouw. Een ander vertelt: "Het is toch wennen. Ik wilde je net laten zien dat ik een fijne app heb waardoor ik mijn schermtijd kan zien, maar dat kan dus niet."

Westerkerk The Offline Club heeft in maart nog twee edities. Zo zijn ze op 25 maart in Café Brecht en op 29 maart in de Nieuwe Yogaschool. In mei zal ook de Westerkerk gevuld zijn met mensen die online willen detoxen. Ook in Utrecht en Nijmegen staan telefoonloze middagen op de planning. Daarna wil Kneppelhout ook internationaal gaan: "De droom is natuurlijk om in de grootste steden van de wereld The Offline Club te organiseren, zodat iedereen kan genieten van een paar uur zonder telefoon."