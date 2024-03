Supporters maken spandoek uit protest tegen komst Frank Paauw naar KNVB

Op het spandoek dat de F-side vanmiddag in de Johan Cruijff Arena toonde stond de tekst 'Zeg nee tegen Frank P.'. Op de eigen site schrijft de AFCA Supportersclub dat de voordracht van Paauw 'te belachelijk voor woorden is'.

De supportersclub is het niet eens met de eerdere uitspraken van Paauw, die nu nog hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie en portefeuillehouder voetbal bij de landelijke politie is. Zo zei hij bijvoorbeeld dat hij geen uitpubliek meer wilde bij Europese risicowedstrijden en dat uitsupporters die zich misdragen de volgende uitwedstrijd niet meer welkom zijn.

"Er zijn bijna geen groepen te verzinnen die in Nederland stelselmatig over één kam geschoren worden, die constant op negatieve wijze worden weggezet en die collectief gestraft worden zonder enige vorm van proces", schrijven de Ajax-supporters. "Gelukkig maar, het zou een schande zijn. Maar helaas zijn voetbalsupporters wél zo'n groep. En Frank Paauw is één van de personen die daar het meest aan bijdraagt."

De voordracht van Paauw is nog niet officieel, maar hij is wel de enige kandidaat. Het is de bedoeling dat hij per 1 juni in Zeist begint.