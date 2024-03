Verstandelijk beperkte Tiemen (24) kan dankzij vader Mathijs straks op zichzelf wonen

Op jezelf wonen met een licht verstandelijke beperking is niet altijd makkelijk. Stichting WISjH (Woon-Initiatief Speciale jongeren Hilversum) wil daarom midden 2025 negentien woningen realiseren voor 'speciale' jongeren die extra zorg nodig hebben. Mathijs Smit, bestuurslid van de stichting, heeft een zoon met een verstandelijke handicap. Hij vertelt hoe hij erachter kwam dat zijn zoon anders was dan andere kinderen.

De 24-jarige Tiemen Smit lijkt een doodnormale jongen, maar voor de jonge Hilversummer is het soms wat lastiger om dingen te begrijpen dan voor andere mensen. Hij heeft een niet-aangeboren licht verstandelijke beperking, opgelopen door zuurstoftekort als baby.

Hij is één van de mensen voor wie het moeilijker is om zelfstandig te wonen. Zijn vader Mathijs richtte daarom 10 jaar geleden samen met andere ouders stichting WISjH op. Het doel van deze stichting: 19 woningen bouwen voor jongeren met een beperking, die net dat beetje extra hulp nodig hebben.

Onduidelijke toekomst

"Toen Tiemen nog jong was en naar een speciale school ging, had ik wel eens gesprekken met ouders van kinderen uit die klas", vertelt vader Mathijs. "Daar kwam vaak de vraag: Hoe ziet hun toekomst eruit? Kunnen de kinderen wel op zichzelf wonen later?" Met de stichting gaat dat laatste nu lukken, ook al ging het realiseren daarvan niet altijd zonder slag of stoot.

"Het lukte vrij snel om een plek te vinden waar de woningen konden komen", zegt Mathijs. "Er wordt in Hilversum een nieuwe wijk gebouwd: Nieuw Zuid. Daar kunnen de jongeren straks terecht." Wel duurde de bouw door de coronacrisis veel langer. "Nu gaat het gelukkig goed. Mijn zoon kan halverwege 2025 intrekken."

Specifieke zorg

Sinds deze week is bekend dat de zorg in handen komt van Amerpoort, een instantie die jongeren met verstandelijke beperkingen begeleidt. "De kinderen hebben natuurlijk allemaal hele specifieke zorg nodig, omdat iedereen anders is", vertelt Mathijs. "Het is fijn dat Amerpoort deze zorg op zich kan nemen. Daarmee zijn we weer een stapje dichterbij de realisatie van dit project."

In bovenstaande video spreken we Mathijs Smit over zijn zoon en hoe hij erachter kwam dat Tiemen anders was dan andere kinderen. Ook volgen we Tiemen, die samen met vriendin én toekomstige huisgenoot Baukje een lunch voorbereidt.