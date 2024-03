Dubbel feest voor waterpoloërs ZV De Zaan: mannen én vrouwen winnen beker

De waterpoloërs van Zaandam keren zondagavond huiswaarts met twee bekers. Zowel de mannen als vrouwen wisten de KNZB-beker in Den Haag te winnen. Een herhaling van vorig jaar, want ook toen was het twee keer raak voor de Zaandammers.

ZV De Zaan viert de overwinning na de KNZB Bekerfinale - Foto: Mark Gunnink/Orange Pictures

Terwijl de mannen De Zaan zich rustig opwarmden voor hun wedstrijd tegen Donk, namen de vrouwen het op tegen Polar Bears uit Ede. Gesteund door de vele meegereisde fans vanuit Zaandam, kwam ZV De Zaan al vroeg op voorsprong door een treffer van Loïs den Ouden. De eerste twee periodes van de wedstrijd liep het gelijk op, maar in het derde kwart nam ZV De Zaan afstand van de Edenaren. Uiteindelijk kwam Polar Bears terug tot 10-12, maar dat nam volgens aanvoerder Lieke Rogge niet weg dat het een 'rustige en gecontroleerde' overwinning was. Tekst loopt verder onder video.

ZV De Zaan-speler Lieke Rogge na bekerwinst: "We domineerden vanaf het begin" - NH Sport/Christian Marck

Dubbelslag De mannen van ZV De Zaan hadden aanvankelijk meer moeite met de tegenstander. Op jacht naar de derde bekerwinst op rij, stuitte het op GZC Donk uit Gouda. In het begin van de wedstrijd wisten de Zaandammers het doel nog niet te vinden. GZC DONK kwam op een 0-2 voorsprong in het tweede kwart, maar daarna ging de Zaanse motor draaien.

"Vandaag was de allereerste wedstrijd dat we er vol overheen gingen" ZV De Zaan-speler Stan Meijn

Aan de hand van Stan Meijn kwam ZV De Zaan terug in de wedstrijd. Na de 5-5 kwam de ploeg van Andreas Miralis voor het eerst op een voorsprong. Vanaf dat moment liepen de Zaandammers gemakkelijk weg naar een ruime overwining: 11-7. "Vandaag was de allereerste wedstrijd dat we er vol overheen gingen", aldus Meijn.

Drie op een rij De overwinning betekent dat de mannen van ZV De Zaan voor de derde keer op rij de beker winnen. "Ik ben heel trots op wat mijn jongens de afgelopen drie jaar al laten zien", sprak Miralis. "De manier waarop ze iedere dag 100% geven in het water, maakt me trots." Meijn merkte op dat de beker wat groter is dan vorig jaar. "Die van vorig jaar was erg klein, vond ik. Dus deze beker past zeker nog in de prijzenkast", zei Meijn voordat hij de beker een kus gaf.

ZV De Zaan-speler Stan Meijn na derde achtereenvolgende bekerwinst "Hij is iets groter geworden" - NH Sport/Christian Marck