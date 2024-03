Viervoeters zetten hun beste pootje voor bij Run for Fun: "Het is hard werken"

Lopen over een plank die naar beneden zakt, zigzaggen tussen de pionnen door of gewoon hoog springen. Voor de trouwe viervoeters die vandaag meededen aan 'Run for Fun' in Benningbroek waren dat de onderdelen van de agilitywedstrijd. Hoewel de honden de trucjes doen, vraagt dit ook nogal wat van de eigenaren: "Ik ben buiten adem."

Dat de wedstrijd in agility (behendigheid) voor honden in Benningbroek wordt gehouden is bijzonder, want er zijn amper wedstrijden voor viervoeters in West-Friesland of zelfs in Noord-Holland. De meesten worden georganiseerd in Noord-Brabant en Limburg. Er zijn wel meerdere hondenscholen die aan agility doen in West-Friesland.

"Vrijwel elke hond kan dit doen", zegt Herma Verspuij, een van de organisatoren van Run for Fun. "Bij sommige honden kan het echt niet door gezondheidsredenen, zoals bij een teckel. Als hij heel lang is en een schutting op moet klimmen, gaat dat bijna niet lukken." Ook hele grote of zware rassen zijn volgens Herma niet de beste honden voor de behendigheidswedstrijd.

Kooikers

Tijdens de wedstrijd in Benningbroek doen vooral veel border collies, australian shepherds, shelties en kooikers mee. "Het is de eerste keer dat we echt veel kooikers zien. Bij andere evenementen zie je die niet zo vaak." Toch zijn het hele geschikte honden voor agility, zegt de medeorganisator. Al voegt een bezoeker toe: "Maar die kunnen ook wel heel eigenwijs zijn."

