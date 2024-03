Haarlemse Rachelle (21) in race voor Beauty of Noord-Holland: knuffel Pino gaat mee

De 21-jarige Rachelle Dijkstra staat zondag 10 maart in de finale van de Miss Beauty of Noord-Holland. Met nog negentien andere meiden strijdt de Haarlemse voor de provinciale titel van de missverkiezing. “We hebben het vooral heel leuk samen.”

In het dagelijks leven werkt ze als pedagogisch medewerker bij kinderopvang Hero. Vorig jaar rondde ze haar opleiding af en ging ze aan het werk bij de allerkleinsten. Toen ze afgelopen oktober werd gescout via Instagram voor de verkiezing, zag ze een kans om nog meer voor kinderen te doen.

Haar galajurk, die ze volgende week tijdens de verkiezing in de Stadsschouwburg van Velsen draagt, hangt al een paar weken in de kast. Maar hoe die eruit ziet wil Rachelle niet zeggen. Dat is nog geheim. De kleur misschien? “Rood, maar dat is alles wat ik erover zeg”, lacht ze.

“De Beauty contest gaat niet alleen over uitstraling, mooi zijn en lief lachen. We zetten ons ook in voor een maatschappelijk probleem. Dit goede doel heeft betrekking op het klimaat. Ik heb ervoor gekozen om me in te zetten voor het effect van klimaat op kinderen. Doordat hun longen nog niet volledig zijn ontwikkeld hebben zij het meeste last van bijvoorbeeld luchtvervuiling, terwijl ze er het minste aan kunnen doen. Daar ligt echt wel een taak voor ons.”

Daarom besloot Rachelle mee te doen aan de Miss Beauty of Noord-Holland. Ze schreef zich in voor de castingdag, waar ze glansrijk doorheen kwam. De weekenden naar de verkiezing toe, zijn gevuld met catwalk-training, leren presenteren, fotoshoots, het uitzoeken van de galajurk, die gelukkig nu al in de kast hangt, en dit weekend oefenen ze voor de openingsdans.

Kunstschaatsen

Hoewel ze nooit iets met modellenwerk had gedaan, beweegt ze makkelijk. Negen jaar lang deed ze aan kunstschaatsen en was ze te vinden op de Haarlemse IJsbaan. Dus maakt ze zich geen zorgen over de openingsdans.