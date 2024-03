Aantal slachtoffers van criminaliteit neemt weer toe, meeste misdrijven in Amsterdam

Het aantal Nederlanders dat in 2023 zegt slachtoffer te zijn geworden van traditionele criminaliteit, is na een jarenlange daling, voor het eerst sinds 2021 weer toegenomen. Onder deze vorm van criminaliteit vallen geweld, vernielingen, diefstal en inbraak. De meeste misdrijven per duizend bewoners vonden plaats in Amsterdam. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2023 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Veiligheidsmonitor is een enquête die elke twee jaar wordt gehouden onder Nederlanders vanaf 15 jaar. Hierin staan de thema's 'slachtoffer zijn van criminaliteit' en 'het gevoel van veiligheid centraal'. In 2023 hebben ruim 180 duizend Nederlanders meegedaan aan de enquête.

20 procent van hen gaf aan slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit. Twee jaar eerder was dat nog 17 procent, het laagste niveau in tien jaar tijd. Het percentage Nederlanders dat in 2023 zegt slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit is daarmee bijna weer terug op het niveau van 2019, het jaar voor de coronacrisis.

Meeste misdrijven in Amsterdam

Ook het aantal geregistreerde misdrijven door de politie is voor het eerst na een jarenlange daling weer toegenomen. Tussen 2012 en 2021 was dit aantal nog met ruim de helft gedaald. In 2023 werden bijna net zoveel misdrijven geregistreerd als voor de coronacrisis. In Amsterdam werden er ruim 61 duizend gevallen van geweld, vernielingen, diefstal en inbraak geregistreerd. Dit komt neer op 67 gevallen per duizend Amsterdammers. Het gemiddelde in Nederland ligt op 29 geregistreerde misdrijven per duizend inwoners.

Naast de traditionele criminaliteit, was er in Amsterdam een sterke stijging te zien in verkeers- en drugsmisdrijven ten opzichte van 2021.