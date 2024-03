🔴 Liveblog: Ajax komt nog niet los tegen FC Utrecht (0-0)

Welkom in ons liveblog. We houden je dit weekend opnieuw op de hoogte van alle ontwikkelingen op de regionale sportvelden. Ajax speelt vanmiddag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (12.15 uur), terwijl de vrouwen hopen FC Twente tegelijkertijd te verslaan. We zijn aanwezig bij het officiële afscheid van Irene Schouten in Leeuwarden en de bekerfinales in het waterpolo bij ZV De Zaan en het is de laatste dag van de WK indooratletiek.