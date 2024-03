Lees terug: succes voor Suns en Tigers, zilver voor Klaver achter sublieme Bol

Welkom in ons liveblog. We houden je dit weekend opnieuw op de hoogte van alle ontwikkelingen op de regionale sportvelden. AZ speelt vanavond op Het Kasteel tegen Sparta (21.00 uur) en er is een volledig speelprogramma in de Korfbal League. Den Helder Suns begint aan de cross-border fase met een thuiswedstrijd tegen Kortrijk en Lieke Klaver gaat voor eremetaal op de WK indooratletiek.