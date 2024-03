S-bocht bij Amsterdam-Geuzenveld verdwijnt na zes jaar door bouw nieuwe brug

Wie sinds de zomer van 2018 rijles heeft gehad in de stad of vanaf de Haarlemmerweg Amsterdam Nieuw-West inrijdt, kent de S-bocht bij Amsterdam-Geuzenveld maar al te goed. De 'bocht' is eigenlijk een tijdelijke brug, maar ligt nu al bijna zes jaar op de huidige plek. Na aankomende zomer begint de gemeente met de werkzaamheden aan de nieuwe brug en verdwijnt de S-bocht na al die jaren weer.

De S-bochtbrug is de verbinding tussen de Antony Moddermanstraat en de Ruys de Beerenbrouckstraat. Naast de brug met een interessante vorm ligt nog altijd de oude brug verscholen die in juni 2018 werd afgesloten toen er scheuren werden geconstateerd aan de onderkant. Door de scheuren was de brug niet meer sterk genoeg om in gebruik te blijven.

Foto: AT5 / Daniël Rommens

De gemeente verwacht dat de werkzaamheden voor de nieuwe burg kunnen beginnen in juli. De oude brug wordt eerst weggehaald, maar voordat dat kan moeten de kabels en leidingen onder de brug worden weggehaald. Halverwege september of begin oktober wordt de oude brug gesloopt, daarna wordt de nieuwe brug gerealiseerd en tenslotte wordt de S-bocht weer weggehaald. De nieuwe brug komt precies op de locatie waar de oude brug ook was, waardoor het verkeer weer 'gewoon' rechtdoor kan rijden. De snelheid op de brug gaat 30 kilometer per uur worden. De bedoeling is dat in de tweede helft van 2025 alle werkzaamheden zijn afgerond.