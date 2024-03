Gewonde na steekpartij in Purmerend, politie zoekt verdachte

Aan de Rivierenlaan in Purmerend heeft vanmorgen een steekpartij plaatsgevonden, hierbij is iemand gewond geraakt. De politie is op zoek naar een verdachte man.

De melding van de steekpartij kwam om 10.35 uur binnen bij de hulpdiensten.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie doet daar op het moment onderzoek naar, vertelt een woordvoerder. "Collega's zijn nu hun werk aan het doen, dus daar is momenteel niet meer over te vertellen.

Er is een persoon gewond geraakt. "Over de toestand van het slachtoffer is nu nog niks bekend", aldus de woordvoerder.

Via Burgernet heeft de politie een signalement vrijgegeven van de vermoedelijke dader. Het gaat om een witte, kale man. Ten tijde van de steekpartij droeg hij een grijze werkjas.

Op foto's is te zien dat de straat is afgezet met linten. De politie raadt aan om de man niet zelf te benaderen, maar te bellen met 112.