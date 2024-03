De Haan zit er flink doorheen na nieuwe dreun Volendam: "Oude vorm snel terug"

Het leven als voetballer van FC Volendam is op dit moment geen pretje. Daar kan Milan de Haan over mee praten. De middenvelder was na het verlies tegen NEC (2-5) zichtbaar aangeslagen. "Ik weet het even niet."

"Ik voelde veel ongeloof", geeft Milan de Haan aan over de beginfase. FC Volendam leek op voorsprong te komen tegen NEC door de treffer van Vivaldo Semedo, maar de VAR constateerde hinderlijk buitenspel. Een paar secondes later scoorde NEC. "Dat is zo vervelend, waardoor de wedstrijd ineens omdraait."

"Snel veranderen"

Ook Regillio Simons was niet te spreken over het Nijmeegse doelpunt vlak na de afgekeurde goal. "Ik had er de pest over in", is de duidelijke taal van de Volendamse trainer. "We krijgen de doelpunten heel makkelijk tegen. Dat moet echt heel snel veranderen."

