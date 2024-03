André Hazes, René Froger en S10 in Ziggo Dome bij aftrap 750 jaar Amsterdam

Op 27 oktober vorig jaar kondigde burgemeester Halsema al aan dat er precies een jaar later 'een groots concert' het 750ste jubileum zou inluiden. "Het concert is een eerbetoon aan Amsterdam en laat zien hoe verschillende muzikale en danstradities samensmelten tot iets unieks dat nog nooit vertoond is", schrijft de organisatie. Zo zijn er tijdens het concert Jordaan-liedjes, dansklassiekers gespeeld door Het Metropole Orkest en de clubcultuur van de stad op het podium te horen.

Hazes zelf spreekt zich uit over het eenmalige concert in 'ook zijn stad'. "Het vieren van 750 jaar bestaan met het publiek dat de stad een warm hart toedraagt, is een groot feest! De diversiteit aan artiesten waarmee ik het podium deel is indrukwekkend en ik kan niet wachten om samen de Ziggo Dome weer op zijn kop te zetten!", vertelt hij.

Kwart kaartverkoop

Volgens Sietse Bakker, programmadirecteur van Amsterdam 750, past deze opening bij de start van het jaar waarin de 750e verjaardag van de stad wordt gevierd. "Met het concert willen we echt iets neerzetten waar de stad en Nederland zich in herkennen en waarmee we het hele land uitnodigen om mee te vieren."

De gemeente stelt een kwart van de kaarten voor het concert beschikbaar voor Amsterdammers die zich op een bijzondere manier inzetten voor de stad of niet in staat zijn een kaartje te kopen. Jongeren tot 26 jaar kunnen met een Stadpas vanaf 8 maart een kaartje kopen voor een lagere prijs. Amsterdammers die zich op een bijzondere manier inzetten voor de stad krijgen de komende periode een persoonlijke uitnodiging.