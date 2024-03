Deel straat in Amstelveen tijdelijk afgezet na 'verdachte situatie', voertuig door politie onderzocht

Een gedeelte van de Orion in Amstelveen is vanavond enige tijd afgezet na een melding van een 'verdachte situatie'. Een geparkeerd voertuig in de straat moest worden onderzocht.

De politie riep het Team Explosieven Veiligheid op, een speciaal team dat in actie komt als er een explosief of verdacht pakketje wordt aangetroffen. De omgeving werd tijdelijk afgezet met linten. De portiekflat voor de afzetting is niet ontruimd geweest.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er in de straat niets is aangetroffen dat kon ontploffen. Om die reden is de afzetting weer opgeheven.