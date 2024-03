Jongen zwaargewond na ongeluk op zorgboerderij Sint Maartensbrug

Een minderjarige jongen is vanmiddag zwaargewond geraakt op een zorgboerderij aan de Grote Sloot in Sint Maartensbrug. Het slachtoffer raakte gewond na een val. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen voor de jongen ter plaatse.

Hoe het precies met het slachtoffer gaat is nog onduidelijk. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht.

Het gebeurde rond 14.15 uur. Het jonge slachtoffer is door medisch personeel ter plaatse behandeld en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Wil je ons nieuws via WhatsApp ontvangen? Abonneer je hier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.