Vallen de wieken van eeuwenoude Molen de Otter straks stil door hoogbouw?

Door de woningbouw op het Foodcenterterrein in West, zal Molen de Otter, de allerlaatste zaagmolen van de stad, een stuk minder draaien. Dat is de vrees van molenaar Roel Gremmer. En daarmee gaat volgens hem een groot stuk cultureel erfgoed verloren. "We moeten dit doorgeven aan volgende generatie"

"Dit is cultureel erfgoed dat zijn weerga niet kent", vertelt molenaar Roel Gremmer trots over molen "De Otter", een rijksmonument uit 1631. Het is de enige werkende zaagmolen die de stad nog rijk is. "Vroeger hebben er 40 houtzaagmolens gestaan in dit gebiedje, de Otter is de eerste en de enige die nog over is", aldus Gremmer.

Woningbouw

Maar volgens Gremmer is de werking van de molen in gevaar. Dat heeft alles te maken met de woningbouwplannen op het Marktkwartier. Op het terrein komen zo'n 1700 nieuwe woningen te staan, waaronder ook flats. Door die flats vangt de molen straks minder wind vertelt Gremmer.