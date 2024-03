Ze bleven jarenlang weg, maar eindelijk ziet de cultuursector meer jonge bezoekers

Het gaat goed met de cultuursector. Bioscopen en musea in de stad spreken zelfs van een opmerkelijke groei in bezoekersaantallen. Opvallend is vooral dat jongeren steeds vaker naar de film en het museum gaan. Een doelgroep die voorheen maar lastig te bereiken was. "Dit jaar kreeg ik een Museumkaart voor mijn verjaardag, dus we gaan elke dag."

Na een rondvraag bij andere bioscopen en musea in de stad blijkt dat er overal een toename te zien is qua bezoekers. Zo ook bij Museum Het Rembrandthuis, waar op de vroege vrijdagochtend al voor de opening van het museum een rij voor de deur staat.

"We hebben een hele goede januari gehad", vertelt Julien Staartjes van The Movies in een nog lege zaal. Later wordt daar de film Dune 2 getoond, een van de films waar veel bezoekers op afkomen. "De afgelopen maand was vergelijkbaar met 2019 en dat was echt een topjaar voor bioscopen."

Het trekken van die bezoekers was geen gemakkelijke taak, legt directeur Milou Halbesma uit. "Wat ik van iedereen hoor, is dat we twee keer zo hard moeten werken. Mensen zijn ons toch allemaal een beetje kwijtgeraakt na corona. We moeten keihard werken om iedereen weer binnen te krijgen."

Jongeren

Maar dat er nu plots wel veel jonge bezoekers komen, is een welkome verrassing voor de instellingen. Bij bioscoop The Movies zagen ze dat de er de afgelopen jaren veel meer ouderen kwamen, en dat jongeren wegbleven. "En dat daar nu verandering in zit, is goed. We willen namelijk een bioscoop zijn voor iedereen", aldus Staartjes.

Om wat uitnodigender te zijn voor de doelgroep, wordt er vooral goed gekeken of de programmering divers genoeg is. "En ik denk dat veel jongeren het ook wel een beetje gehad hebben met thuis op de bank te streamen en dat ze gewoon eindelijk even een goede film willen zien in een volle zaal."

Concertgebouw, theater, museum en bioscoop

"Ik vind het een goede ontwikkeling dat jongeren meer de cultuur opzoeken, absoluut", vertelt een jonge man die zijn kaartjes voor een film ophaalt. "Dit jaar kreeg ik een Museumkaart voor mijn verjaardag, dus we gaan elke dag." Zijn vriendin vult aan: "En we zijn naar het theater geweest, naar het Concertgebouw, Jesus Christ Superstar. We zijn overal geweest."

Bij Het Rembrandthuis koopt een 23-jarige Chinese toerist een kaartje voor het museum. Ze is alleen in de stad en ging ook gisteren al bij drie verschillende musea op bezoek. "Het was een van de grote redenen waarom ik naar Amsterdam ben gekomen. Het is heel belangrijk om meer te weten te komen over andere culturen."