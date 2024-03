Zes jaar cel voor havenmedewerker (34) die sleutel was tot drugsinvoer

Een voormalig havenmedewerker (34) is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Samen met anderen bereidde hij de invoer van cocaïne binnen en buiten Nederland voor. Dit deed hij voor meerdere maanden in de periode tussen 2020 en 2023 in zowel Amsterdam als Almere. Ook verstrekte en vervoerde hij samen met anderen ruim 6 kilo MDMA.

"Uit het dossier blijkt dat hij als havenmedewerker bij alle gepleegde feiten een essentiële en coördinerende rol vervulde", schrijft de rechtbank. De man gebruikte daarbij onder andere een cryptotelefoon.

Leidersrol

Op deze manier beantwoordde de man vragen, gaf opdracht, stuurde foto's, vroeg om updates en gaf advies. De verdachte had als havenmedewerker kennis over transporten en toegang tot IT-systemen en beveiligde panden. Zo zou hij namen van schepen hebben nagekeken op kantoor, lijsten met bootnamen die hij had ontvangen hebben doorgestuurd en foto’s van plattegronden van schepen. Hij deed dat maandenlang in 2020.

Toen de berichten in 2022 werden ontsleuteld en er een onderzoek naar hem liep, bleek hij volgens het OM nog onverminderd actief in het drugsmilieu en misbruikte hij zijn positie in de haven nog steeds voor criminele doeleinden. Tijdens een observatie in maart 2023 werd waargenomen dat hij zes kilo MDMA overhandigde. Ook toen vervulde hij volgens het OM een cruciale en coördinerende rol, hij was de schakel tussen twee koeriers.

Waardevolle info

Uit de chats die in handen zijn van de rechtbank blijkt dat de man meerdere mensen voorzag van informatie die de invoer van cocaïne gemakkelijker maakte. Rechtbank: "Zijn leidersrol en het feit dat hij zijn cruciale positie als havenmedewerker misbruikte, wegen beide strafverzwarend mee in de opgelegde straf."

Op de terechtzitting verklaarde de verdachte dat hij 'nooit de intentie had om de invoer van cocaïne mogelijk te maken en/of te bevorderen'. Naar aanleiding van de inhoud van de berichten, 'acht de rechtbank deze verklaring ongeloofwaardig'.

"Verdachte heeft anderen frequent geadviseerd, zeer concrete informatie gedeeld en heeft die informatie ook actief aangeboden. Algemeen kan worden gesteld dat een havenmedewerker zich bewust is van de waarde die dit soort informatie heeft", aldus de rechtbank.