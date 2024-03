Hilversum en 's-Graveland weer verbonden: auto's kunnen over de nieuwe brug

De brug tussen Hilversum en 's-Graveland is weer open. De brug was sinds eind november dicht vanwege werkzaamheden. De oude kanaalbrug was aan het eind van zijn levensduur en aan vervanging toe. Afgelopen maand is de nieuwe brug geplaatst en afgebouwd.

Een verbetering ten opzichte van de vorige brug is dat de rijbanen breder zijn, terwijl de brug zelf niet breder is geworden. De rijbanen konden worden verbreed, doordat op de nieuwe brug geen voetpad meer is. Dat werd mogelijk omdat er in 2007 een aparte brug voor fietsers en voetgangers naast is gelegd.

De brug is onderdeel van het Hilversums Kanaal. Het is een zogeheten tweelingbrug: ter hoogte van Kortenhoef ligt precies eenzelfde brug. De nieuwe Kanaalbrug heeft de originele look gekregen. De tweelingbrug ter hoogte van Kortenhoef krijgt dezelfde kleur.

Nagebouwd

De verkeersbrug, ook wel de Eerste Kanaalbrug genoemd, is een historisch monument uit 1931 ontworpen door de latere NSB-oprichter Anton Mussert toen hij nog hoofdingenieur was van de Provinciale Waterstaat van Utrecht.

De hoofdconstructie was 90 jaar oud. Gedurende deze periode is steeds onderhoud gepleegd en hebben diverse kleine renovaties plaatsgevonden. De kanaalbrug was nu aan vervanging toe. Door de brug na te bouwen is het echt zoeken naar de verschillen en lijkt het of de brug uit 1931 er nog steeds ligt.