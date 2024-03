103-jarige opent NK Kolven in Andijk: volkssport strijdt tegen vergetelheid

Het historische spel van kolven beleeft zijn hoogtepunt in Andijk, waar tot en met zondag 9 maart het Nationaal Kampioenschap Kolven wordt gehouden. Een traditierijke sport die geliefd is bij senioren. Maar zij doen ook een dringende oproep: het aantrekken van jongere spelers om deze vergeten volkssport nieuw leven in te blazen.

Het toernooi ging afgelopen weekend van start in een goed gevuld Cultura in Andijk. De 103 jaar oude Wil Bakker, de oudste inwoner van het dorp, verrichte de opening. Bijzonder dit jaar is dat er twee toernooien door elkaar lopen, want zowel mannen als vrouwen spelen hun eigen wedstrijden tegen elkaar. In de reportage van WEEFF-verslaggever Mick vertellen de deelnemers dat het vooral gezellig is.

Volkssport nummer één Het kolven wordt al eeuwenlang gedaan. "De sport is in 1200 begonnen. Het is ook zo dat de oudere generatie het vaker gedaan heeft", vertelt voorzitter Cor Bakker van kolfvereniging 'Onder ons'. Doordat zijn vader de sport vroeger beoefende, is hij er ook bekend mee geworden. "Dit is eigenlijk een sport voor senioren. Honderden jaren geleden was het volkssport nummer één, maar in de loop van de jaren is er steeds meer keuze gekomen en blijkt het voor de jongeren toch niet zo interessant te zijn."

En dat is zorgelijk, gaat Bakker verder. "Want de sport dreigt door het gebrek aan jonge aanwas in de vergetelheid te raken." De jongste kolver van Nederland is Christian Visser, 29 jaar oud. "Mijn opa en vader doen het al jaren, en sinds vorig jaar ben ik er een beetje 'bijgerold'. Ik zocht nog een hobby en ben dit gaan doen", legt hij uit

'Derde helft' begint al vroeg

De kolfverenigingen in Nederland zien hun ledenaantallen steeds verder afnemen. Volgens Visser moeten de clubs zelf actiever op zoek gaan om jonge mensen te enthousiasmeren voor de sport en te werven. De introductie van een 'derde helft', zodat de jeugd na wedstrijden blijft hangen om een biertje of iets anders te drinken, is geen mogelijkheid.

"Dat gebeurt al vanaf het eerste moment", lacht de jongste kolver van Nederland. "Dus dat is het probleem niet. Het is een pilsie erbij, voor de rest gewoon lekker slap ouwehoeren."