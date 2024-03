Monique en Arnold hebben al 457 monopolyspellen maar missen één belangrijke

Van buiten lijkt de hoekwoning van Monique en Arnold een gewoon huis, maar binnenin bevindt zich een waar walhalla voor verzamelaars. De eettafel is omgetoverd tot een gigantisch bordspel, met daartegenover een muur die is gewijd aan vingerhoedjes.

Het echtpaar verzamelt allebei al van jongs af aan. Dat de twee elkaar volledig hebben gevonden in deze hobby is puur toeval, maar het bevalt hen wel. "We hebben beiden onze eigen verzamelingen, maar we delen dezelfde passie", zegt Monique.

Inmiddels staan er zo'n vijf kasten vol, beheert Monique een eigen Facebookpagina, wordt Marktplaats geregeld afgestruind naar ontbrekende varianten en worden vrienden en familie afgedwongen om alert te zijn. "Als mensen naar het buitenland gaan zeggen we altijd: kijk je nog even of er spellen zijn die we niet hebben?"

"Ik vraag me af of er een spel is dat uitgebreider is dan Monopoly"

Eén ding is zeker: Monique gaat sparend de kist in, want er zijn duizenden soorten. "Ik vraag me af of er een spel is dat uitgebreider is dan Monopoly", zegt ze. Arnold schudt vol overtuiging zijn hoofd: "Ik denk het niet."

En dat is niet zo gek ook, legt Monique uit. "In principe kan iedereen zijn eigen Monopolyspel laten maken bij een minimale afname van 1500 stuks. Ieder bedrijf of organisatie kan het laten doen."