Gemeente Medemblik bereidt zich voor op ‘paspoortpiek’

Vakantieplannen over de grens? Houd maar alvast rekening met langere wachttijden voor een paspoort of identiteitskaart. De gemeente Medemblik zet zich schrap voor een golf aan aanvragen en waarschuwt nu al voor diegene van wie dit jaar het paspoort verloopt: maak op tijd een afspraak!

Met een publiekscampagne probeert de gemeente Medemblikkers te attenderen op de ‘paspoortpiek’. Dit gebeurt onder meer via online advertenties op sociale media, buitenreclame en bewonersbrieven. De boodschap luidt dan ook: maak op tijd een afspraak zodat je niet zonder paspoort of ID-bewijs komt te zitten, met een gemiste vakantie tot gevolg. "Maar ook voor diploma’s en koopaktes is een geldig identiteitsbewijs nodig", aldus een woordvoerder.

Burgemeester Michiel Pijl legt uit: "Met deze campagne en de extra inzet op onze dienstverlening, willen we onze inwoners ondersteunen in de paspoortpiek. Door tijdig het paspoort of ID-bewijs te verlengen, kunnen mensen met een gerust hart op vakantie of op (werk)reis."