Laatste kans om herinneringen op te halen voor oud-leerlingen van De Binnenmeer

Nog tot een uur of twee vanmiddag hebben oud-leerlingen van de basisschool De Binnenmeer de kans om nog even rond te dwalen in het verleden. De Binnenmeer, een begrip in Uitgeest, wordt het komend jaar verbouwd tot een multifunctioneel 'kindcentrum'. Voordat de deuren na dit weekend definitief sluiten is er een tentoonstelling van foto's, schoolspullen en meubilair. Veel lokalen in het gebouw zijn open voor bezoek. "Het is zonde om mensen niet die kans te geven herinneringen op te halen", zegt conciërge en organisator Tom Verveer.