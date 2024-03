Zwembad in Purmerend sluit door overweldigende drukte na TikTok-video

Het Leeghwaterbad in Purmerend moest tijdens de voorjaarsvakantie één dag de deuren sluiten. Het was zo druk dat het de kwaliteit van het zwemwater niet meer kon waarborgen. De reden van al die drukte? Een nieuwe attractie en een TikTok filmpje.

"Dit is hem", zegt een vrolijke Jan Cor de Boer. De directeur van Spurd wijst naar een het 'nieuwe' speeltoestel in het Leeghwaterbad in Purmerend. Gloednieuw is het toestel namelijk niet meer, maar door een recent TikTok-filmpje trok de attractie tijdens de voorjaarsvakantie veel aandacht.

Met hoge bezoekersaantallen per dag als gevolg. De Boer: "We kregen opeens 500 gasten meer per dag in de vakantie." Door de drukte werden er extra maatregelen genomen. Speciaal ingehuurde verkeersregelaars regelde de drukte op het parkeerterrein en uit voorzorg werd het zwembad zelfs een dag gesloten.

Hygiëne

De Boer: "Je wil dat gasten in schoon water zwemmen, maar iedereen die komt zwemmen neemt vuiligheid mee." Dat is normaal niet zo erg omdat dit gefilterd wordt, aldus de directeur.



"De capaciteit was niet voldoende en daarom moesten we een dag sluiten om alles op orde te brengen." Aankomend jaar hoopt het zwembad aanpassingen te doen, zodat ze makkelijker zulke grote aantallen bezoekers aankunnen.