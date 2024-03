Raad wil metro's 50 en 53 voorlopig niet samenvoegen: "Stad is er nog niet klaar voor"

De plannen konden op veel protest uit het stadsdeel rekenen. Niet alleen van bewoners, maar ook van het dagelijks bestuur in Zuidoost. Ook reizigersorganisatie Rover sprak zich uit tegen de plannen. "Amsterdam gaat alleen maar meer groeien. Openbaar vervoer en de stad bereikbaar houden is dan extra belangrijk", zei voorzitter Marinus de Jong eerder tegen AT5.

Vorig jaar werd duidelijk dat het GVB beide metrolijnen naar Zuidoost in 2025 samen wil voegen. Dat zou in feite betekenen dat lijn 53 verdwijnt, want reizigers uit Zuidoost zouden in die nieuwe situatie niet meer rechtstreeks met de metro naar het centrum kunnen reizen.

Volgens wethouder Melanie van der Horst is dat laatste belangrijk om plaats te kunnen bieden aan het aantal reizigers, dat de komende jaren naar verwachting flink toeneemt, omdat er (onder meer in Nieuw-West en Zuidoost) flink bijgebouwd gaat worden. "Geen enkele internationale wereldstad heeft zoveel vervlechting in het netwerk."

"Daar zullen bewoners steeds meer last van gaan hebben", gaf Van der Horst woensdag in de raad aan. "In Nieuw-West zit er bijvoorbeeld een stop op de groei. En dat is ook een groep die in de nabije toekomst geraakt gaat worden. Dat ze gewoon met zijn allen in een propvolle metro zitten."

'Meer draagvlak nodig'

Raadsleden Farley Asruf (PvdA) en Eric Bobeldijk (SP), die het voorstel om de plannen uit te stellen indienden, vinden ook dat er een oplossing voor moet komen, maar in hun ogen ligt die niet in het schrappen van lijn 53. "Verschillende bewonersgroepen hebben duidelijk uitgesproken dat ze er tegen zijn", zegt Asruf. "De stad is er nog niet klaar voor. Er is meer draagvlak nodig. Ik denk nog steeds dat het belangrijk is om het metronetwerk te ontvlechten, maar ik vind ook dat je dit zorgvuldig moet doen."

Volgens Asruf moeten de gemeente en het GVB eerst onderzoeken of er nog alternatieven zijn die kunnen bijdragen aan ontvlechting. Zelf denkt hij daarbij onder meer aan het opnieuw onder de loep nemen van de veiligheidseisen van de tunnel naar CS (zodat er mogelijk meer metro's kunnen rijden).

Maar ook het samenvoegen van de metrolijnen van en naar Nieuw-West (50 en 51). Dat zou dan weer nadelig uitpakken voor bewoners van dat stadsdeel. "Maar vanuit Nieuw-West zijn er verschillende bus- en tramlijnen die naar het centrum gaan", zegt Asruf. "In Zuidoost zijn er naast de metrolijnen maar een paar buslijnen."

Reactie

Van der Horst 'kan prima met het voorstel leven', zo gaf ze woensdag al aan tijdens de raadsvergadering. De wethouder zegt nogmaals goed naar de plannen te willen kijken en in gesprek te gaan met het GVB en de Vervoerregio. Die laatste partij maakt uiteindelijk een besluit.

"Ik dat het heel goed is om de tijd te nemen om de voor- en nadelen te zien en verschillende scenario's uit te werken", zegt de wethouder, die benadrukt dat er volgens haar wel ergens iets ontvlecht moet worden. "Maar het is goed om dat zorgvuldig te doen, er de tijd voor te nemen en verschillende partijen erbij te betrekken."

Bewoners van Zuidoost spraken zich eerder al eens uit over de beoogde plannen.