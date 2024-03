Flink tekort aan logopedisten in Amsterdam: "Kinderen staan stil in ontwikkeling"

Er zijn te weinig logopedisten in Amsterdam en dat leidt tot lange wachtlijsten. Dat blijkt uit een rondgang van NH/AT5 langs Amsterdamse logopediepraktijken. Volgens logopedisten is dit vooral zorgelijk voor jonge kinderen, omdat kinderen in cruciale ontwikkelingsjaren stil komen te staan.

"Een volledig ingericht nieuw appartement in Amsterdam (all-inclusive)", is te lezen bij de arbeidsvoorwaarden van een vacature van de Amsterdamse praktijk 'Logopedie is Leuk'. "Dat laat wel zien hoe groot het personeelstekort is", vertelt Sanne Braaksma. Zij werkt bij Logopedie Nieuw-West en schat dat de wachtlijst bij haar nu zo'n half jaar is. "Ik zou niet eens weten hoe lang onze vacature nu al uitstaat, maar we hebben geen reacties", zegt ze.

In Noord-Holland heeft meer dan negentig procent van de logopediepraktijken een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Logopedisten en Foniatrie (NVLF). Een woordvoerder noemt de wachtlijsten zorgelijk, omdat elk moment dat jonge kinderen geen hulp krijgen, invloed kan hebben op de ontwikkeling.

Chantal de Haan, ook van Logopedie Nieuw-West, ziet die gevolgen van de wachtlijsten in haar praktijk. "Jonge kinderen moeten dan een half jaar wachten terwijl ze problemen hebben. Dat zijn kinderen die zich vaak niet verbaal kunnen uiten, hun omgeving niet begrijpen en daardoor tegen problemen aanlopen. Sommige kinderen klappen dicht en zeggen niks meer. Anderen worden gefrustreerd of boos. Op de lange termijn krijgen ze moeite op school en in sociale situaties."