Nadat bakker stopte werd bijna blinde Mike werkloos, nu zoekt hij weer een baan

De 21-jarige Mike van Brenk uit Zaandam is op zoek naar een baan, het liefst bij een broodbakker. Mike is bijna blind en dat is lastig als bakker, maar hij is een doorzetter. Vijf jaar geleden kon hij uiteindelijk stage lopen bij bakker Lex Brakenhoff in Assendelft. Daar heeft Mike tot voor kort ook gewerkt, maar dat stopte toen de bakkerij dicht ging, omdat de bakker een glutenallergie bleek te hebben.

Sinds kort woont Mike zelfstandig. Hij heeft een studio achter het station in Zaandam. "Dat alleen wonen is behoorlijk wennen. Dus ik vond het even niet erg dat ik geen werk had. Maar nu begint het weer te kriebelen en ben ik het thuiszitten wel zat", vertelt hij.

Toen hij voor het eerst stage ging lopen bij de bakkerij van Lex leverde dat een storm aan reacties op. Mike verscheen in tal van lokale en landelijke kranten, op tv en met zijn moeder in een talkshow. Zijn moeder was bijna wanhopig geworden omdat Mike nergens stage mocht lopen: want 'wat moet je nou met een blinde in een bakkerij?' Maar zonder die stage bij een bakker kon Mike ook niet verder met zijn opleiding brood- en banket. Lex nam de noodkreet van Mikes moeder op Facebook serieus en hij gaf Mike een kans.

Banketbakkerij

Na deze stage volgde er in Koog aan de Zaan bij banketbakker De Wijn een tweede stage. "Daar heb ik ook nog een jaar gewerkt", zegt Mike, "en dat was ook heel leerzaam en leuk, maar mijn passie ligt bij het bakken van brood." Bij de bakkerij van zijn eerste stage kon Mike weer aan de slag.

Zelf een bakkerij beginnen, zit er voor Mike niet in. "Ik ben altijd afhankelijk van anderen. Ik kan niet in de buurt van de oven komen of met snijmachines werken." Wel kan hij het deeg kneden en met zijn beperkte zicht precies de juiste verhoudingen afmeten die nodig zijn voor een ambachtelijk brood.

Een uitzendbureau in de Zaanstreek is nu voor Mike aan het zoeken. "Het liefst ga ik hier in de buurt of Amsterdam-Noord aan het werk." Mike kan alle hulp gebruiken bij het vinden van een baan in een bakkerij. Dus mocht je iets weten laat het ons dan weten.

NH ging eerder langs bij Mike toen hij nog aan het werk was. Bekijk de video bovenaan.