De Peiling: wie wil jij een compliment geven? En waarom?

Complimenten geven en complimenten ontvangen, sommige mensen zijn er heel goed in, voor anderen is het best lastig. Vandaag is dé dag om het te oefenen, want het is Nationale Complimentendag. Volgens de bedenker, Hans Poortvliet, een dag die hard nodig is, omdat we elkaar niet genoeg complimentjes geven en we er wél allemaal behoefte aan hebben om gewaardeerd te worden. Wij van NH willen je vast complimenteren met dat je er bent en we zijn heel benieuwd wie jij een compliment wil geven. En waarom?