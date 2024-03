Verzet bij buurtbewoners Castricum over plan 215 nieuwe woningen in winkelcentrum Geesterduin

"Onder andere hier willen Hoorne en de gemeente dus 215 woningen gaan bouwen", wijst Ben Scheltens van het buurtcomité regio Geesterhage aan. Op de plek waar nu het tankstation BP staat, moet een deel van de woningen komen. "Het weghalen van zo'n tankstation is hartstikke duur, ik maak me dan ook zorgen om de prijzen van de woningen die ervoor in de plaats komen", vertelt Rob Hildenbrant, ook lid van het buurtcomité regio Geesterhage. De rest van de woningen worden deels over de rand van het winkelcentrum gebouwd.

Samen met veel andere omwonenden zijn zij het niet eens met de manier waarop de woningen op de plek moeten komen. "Wij voelen ons onvoldoende gehoord. Al twee jaar pleiten we om met de gemeente en Hoorne rond de tafel te gaan, maar dat kwam er telkens maar niet van. Tot afgelopen dinsdag", zegt Ben.

"Ik denk wel dat het gesprek nut heeft gehad. Er is wat beweging in gekomen", vertelt Ben. "Er gaat gekeken worden of er een klankbordgroep kan komen en of er niet andere mogelijkheden zijn die niet zo veel invloed hebben op de omwonenden."

Het buurtcomité houdt de poot stijf wat betreft het tankstation. "Als er nog geen overeenkomst is met de BP zorgt dat voor vertraging", zegt Rob. "De plannen zullen dan nog wat langer op zich laten wachten, wat ons meer tijd geeft."

(Tekst gaat door onder de foto)