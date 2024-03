Stroopwafeldief (33) uit Hilversum veroordeeld tot zeven dagen gevangenisstraf

Nu, twee jaar later, stond hij terecht voor dit ogenschijnlijk 'knullige' misdrijf in een tien minuten durende zitting. De verdachte zelf was afwezig bij de behandeling van zijn zaak.

De Hilversummer kocht twee jaar geleden een pakje sigaretten bij een tankstation met een gestolen bankpas. Vervolgens probeerde hij met dezelfde bankpas stroopwafels te kopen bij de Jumbo in Heemskerk. Toen de pas werd geweigerd, stopte hij de stroopwafels ter waarde van twee euro in zijn zak, werd betrapt en gaf een valse naam op bij de politie.

Vertraging

Bij een eerdere hoorzitting is hij ook niet komen opdagen, wat heeft geleid tot vertraging in het juridische proces. Gecombineerd met wachttijden en het feit dat hij nooit eerder is veroordeeld, is de redelijke termijn van twee jaar waarbinnen de zaak afgedaan moet zijn, bijna volledig benut.

Het lijkt bijna verspilling van tijd. "Zo werkt het systeem; hij heeft een kans gekregen", verduidelijkt de rechter later. De eerder opgelegde strafbeschikking, een geldboete van 200 euro, is niet betaald. "Soms gebeurt dit uit principe, maar in dit geval kan hij het waarschijnlijk niet betalen", legde de rechter uit.