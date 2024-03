Te veel lood in de grond op Tuinpark Amstelglorie: "Kleine kinderen moeten oppassen"

Er zit te veel lood in de bodem van een deel van de volkstuinen blijkt uit een steekproef van de gemeente. Bij Tuinpark Amstelglorie in Oost zijn in drie tuintjes sterk verhoogde waarden aangetroffen. "Niet meer de hele dag uit je eigen tuin eten."

Jeroen Wijnhoven is trotse bezitter van een volkstuintje met moestuin en is voorzitter van Tuinpark Amstelglorie. Hij is niet verrast door de uitslag van het onderzoek. "We hebben zelf al eens metingen laten doen en gorigheid en lood in de grond aangetroffen. Maar de overschrijdingen die gemeten zijn in die drie tuintjes zijn wel echt heel fiks", vertelt hij.

De grond is van de gemeente, maar Wijnhoven neemt niemand iets kwalijk. "De hele binnenstad in Amsterdam is hartstikke vervuild", vertelt hij. "Dat is een erfenis van onze voorouders die op die manier hier industrie hadden. Eerst omdat ze het niet wisten en daarna omdat het ze niet interesseerden. Dit is een probleem van ons allemaal. Daar kan de gemeente heel weinig aan doen."

Gezondheidsrisico's

Lood in de grond brengt bij volwassenen een aantal milde gezondheidsrisico's met zich mee. Als je jarenlang te veel lood binnenkrijgt, kan dat zorgen voor een iets hogere bloeddruk en een verminderde nierfunctie. Bij jonge kinderen zijn de risico's groter. Daar kan de inname invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen.

"Opletten dat je kinderen geen grond naar binnen krijgen, zelf je handen fatsoenlijk wassen en niet de hele dag uit je eigen tuin eten", is het advies van Wijnhoven. Alle tuinders kunnen bij de gemeente een verzoek indienen om hun tuintje te laten testen. Als er dan te veel lood wordt gevonden, dan kan de gemeente kiezen voor het opschonen van dat tuintje of bied het gratis teelaarde aan.