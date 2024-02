Gewonde bij steekpartij Haarlem, dader opgepakt in Amsterdam

Op het Prinses Beatrixplein in Haarlem is vanavond een persoon neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de dader aangehouden in Amsterdam Nieuw-West.

Steekpartij in Haarlem - Foto: Inter Visual Studio/Kyrlian de Bot

De politie kreeg om 19.45 uur een melding van een steekpartij in Haarlem Parkwijk. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. De politie heeft de dader aangehouden in de Amsterdamse wijk Nieuw-West. De toedracht van het steekincident wordt nog onderzocht.

