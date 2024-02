Politiechef Frank Paauw beoogde nieuwe voorzitter van de KNVB

Paauw is sinds 2019 korpschef in Amsterdam en is bij de landelijke politie portefeuillehouder voetbal. Het is de bedoeling dat hij per 1 juni in Zeist begint. Dat betekent dat hij voor die tijd afzwaait bij de politie; de baan is volgens een woordvoerder van de KNVB niet te combineren met zijn huidige werk.

Paauw volgt bij de KNVB Just Spee op, die in september om gezondheidsredenen bekendmaakte af te treden.

Ervaring

De KNVB laat weten dat Paauw is aangedragen door een speciaal in het leven geroepen selectiecommissie 'bestaande uit een brede afvaardiging van het Nederlands voetbal'. Volgens de commissie is Paauw "gepokt en gemazeld als leider in een buitengewoon complex, maatschappelijk uiterst relevant krachtenveld."

Zijn ervaring als politiechef in Amsterdam (en eerder Rotterdam) speelt volgens de commissie een belangrijke rol. "Het zijn steden waar het voetbal in al zijn facetten aan de orde komt. Vanuit zijn professie heeft Frank Paauw ook internationaal bij UEFA een netwerk opgebouwd. Bovendien is hij zelf nog altijd actief als voetballer bij de veteranen van Graaf Willem II – VAC in Den Haag."