Applaus, confetti en bezoek van de minister voor de Haarlemse Joelle Verbaten (16)

De 16-jarige Joelle Verbaten was donderdagmiddag het middelpunt van de feestvreugde op Praktijkcollege De Schakel. De Haarlemse leerling kreeg felicitaties van de minister van onderwijs. Als 10.000e leerling in Nederland kreeg zij een SBB-certificaat uitgereikt: het bewijs dat zij de belangrijkste vakken op mbo-niveau heeft gehaald die bij haar werkstage passen.

Confetti is neergedaald: Joelle heeft haar certificaat binnen - Foto: NH Media / Maikel Ineke

Nee, toen Joelle Verbaten op Praktijkcollege De Schakel startte, had zij niet verwacht dat zij binnen enkele jaren als eregast naast de minister Paul van onderwijs op een podium zou zitten. Leren was niet haar favoriete hobby. Wel wist ze dat ze veel plezier haalt uit het zorgen voor mensen. En zie nu, de confetti daalt op haar neer. Joelle wordt in de aula van het schoolgebouw gehuldigd omdat zij de 10.000e leerling is die het SBB-certificaat behaalt. Ze wil misschien wel doorleren, zegt ze nu. Zodat ze haar favoriete werk kan doen in de sector die haar zo aan het hart ligt: de ouderenzorg.

Mariëlle Paul, minister van onderwijs, zit in het midden met rechts naast haar Joelle - Foto: NH Media / Maikel Ineke

Werken doet ze nu ook al. En dat is achteraf de opmaat voor haar loopbaan gebleken. Want op De Schakel combineert Joelle haar opleiding met een leerbaan in een Haarlems verzorgingstehuis. “Als ik een dag met ouderen heb gewerkt”, vertelt ze trots, “dan kom ik met energie thuis.” Deel van de opleiding afgerond Joelle’s verhaal is mooie promotie voor de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Omdat het een voorbeeld is van hoe beroepsonderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk jongeren een opkontje geven voor een nieuwe carrière. Als leren in de praktijk de leerling goed afgaat en ze ontdekken waar hun talenten liggen, is het een manier om een certificaat op MBO-niveau te behalen. Wie het SBB-certificaat behaalt, heeft een deel van de opleiding afgerond dat direct aansluit op de beoogde baan. Elk SBB-certificaat dat De Schakel uitreikt, vervult directeur Wouter Vreeke met trots. “Wat wij hier belangrijk vinden, is dat leerlingen niet alleen in de schoolbanken zitten, maar dat ze ook echt worden voorbereid op het meedraaien in de maatschappij. Door de samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties in Haarlem, kunnen leerlingen al direct een bijdrage leveren.”

Joelle treft de wethouder als zij hapjes rondbrengt - Foto: NH Media / Maikel Ineke