Luxe ritje voor verzwakte buizerd: in achterbak van Tesla naar de wildopvang

Toen de achterbak open ging, stonden ze bij wildopvang De Bonte Piet in Midwoud wel even vreemd te kijken. Bovenop een paar potten coniferen, zat een verzwakte buizerd. Vermagerd en met een fikse ontsteking aan één oog. "Eens in de zoveel tijd krijgen we een patiënt op een bijzondere manier aangeleverd", zegt Marije de Wit van de wildopvang.

Buizerds krijgen ze wel vaker bij de Bonte Piet, maar niet in de achterbak van een Tesla. Pas toen de klep van de achterbak open ging, begon hij een beetje te fladderen. "Onderweg was alles gelukkig goed gegaan. Een mevrouw kwam hem brengen. Zij zag hem zitten bij de oprit bij Middenmeer, duidelijk verzwakt."

Het dier weegt nog geen 500 gram. "Hij heeft antibiotica gekregen en zit nu bij te komen. Ook heeft hij wormaanslag op de tong, dus inwendige parasieten."

'Een haasje in een bh op de fiets'

Eens in de zoveel tijd is het weer een verrassing hoe dieren bij de opvang worden gebracht. "Een aalscholver op de achterbank, een kolgans op de passagiersstoel. Een haasje in de bh van een wielrenster", zegt Marije lachend. "Die had geen fietstassen en dat is ten slotte wel de warmste plek om te zitten."

Zeer regelmatig krijgen ze buizerds binnen op de Broerdijk in Midwoud. "Meestal in een doos of via de dierenambulance." Marije vermoedt dat het om nog en vrij jonge vogel gaat. Niet ouder dan drie jaar. "Ze kunnen heel oud worden, we hebben er ook eens eentje gehad met een botbreuk. Die we hebben geringd. Die moet nu al bijna twintig jaar oud zijn."

Tips voor vervoer?

Als je zelf een verzwakt dier tegenkomt onderweg, heeft Marije nog wel de nodige tips. "Bij roofvogels, pas op voor de klauwen! Ondanks dat je zou denken dat de snavel er intimiderend uitziet, zijn de klauwen het gevaarlijkst."

Als beheerder van de opvang, is ze te allen tijde voorbereid. "Ik heb altijd doos of handdoek bij me waar je een dier mee kan inwikkelen." Wie niet de daadkracht voelt om een roofvogel op te pakken langs de snelweg, zijn er natuurlijk andere opties. "Naar ons bellen voor advies of natuurlijk de dierenambulance bellen. Vooral niet zelf gaan dokteren."