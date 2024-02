Leven van Hoofddorper (17) die in wang werd gestoken ‘voorgoed veranderd’

De destijds 17-jarige Hoofddorper die vorig jaar februari met een groot mes dwars door zijn wang werd gestoken heeft nog altijd veel last van de gebeurtenis. Dat verklaarde de jongen vandaag tijdens een zitting waarbij verdachte Shaquille T. voor de rechter moest verschijnen. Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat T. zeven jaar de cel in gaat, voor dit incident én een steekpartij tijdens koningsnacht.

Foto: Adobe Stock

T., die ook uit Hoofddorp komt, sprak vandaag voor het eerst over de gebeurtenis in februari. De rechtbank neemt hem kwalijk dat hij daar zo lang mee heeft gewacht. T. werd voor dat misdrijf aangehouden toen hij al vast zat voor de steekpartij tijdens koningsnacht. Het 17-jarige slachtoffer maakte tijdens de zitting via zijn oudere zus gebruik van zijn spreekrecht. Volgens zijn advocaat kan de jongen zelf nauwelijks praten over het incident van 22 februari vorig jaar. In de verklaring laat het slachtoffer weten hoe heftig de nasleep voor hem is geweest.

"Ik heb nachtmerries en leef met veel angst en verdriet" slachtoffer

“Ik ben door de opgelopen wond aan mijn vinger met mijn sportopleiding gestopt, maar het ergst vind ik de mentale schade: ik heb nachtmerries en leef met veel angst en verdriet. Mensen om mij heen merken dat mijn handen trillen als ik een broodje eet of pen vasthoud”, leest zijn zus de woorden van haar broertje voor. De jongen zit iets meer dan een jaar geleden samen met Shaquille T. in de bus van Haarlem naar Hoofddorp. Beide stappen uit bij het Spaarne Gasthuis. T. gaat achter de jongen aan en vraagt om een sigaret. Vanaf daar verschillen de versies die slachtoffer en verdachte van het verhaal vertellen. 'Slachtoffer droeg mes' Volgens het slachtoffer wilde T. zijn tasje stelen en zou daarom een mes hebben getrokken. Er zou een worsteling hebben gevolgd, waarna T. de jongen in zijn wang zou hebben gestoken en ervandoor ging met zijn tasje. T. herinnert zich dat moment heel anders: Niet hij, maar de jongen zou een mes bij zich hebben gehad. "Hij zei dat ik hem niet lastig moest vallen en dat schoot bij mij in het verkeerde keelgat. Ik pakte hem bij de kraag en toen liep het uit de hand." T. zou zich enkel verweerd hebben en het mes nooit hebben vastgepakt. Geluk gehad Het OM vindt dat verhaal volstrekt ongeloofwaardig. Volgens de officier kunnen de verwondingen van het slachtoffer, een gat in zijn wang en snee in zijn hals en vinger, alleen zijn veroorzaakt door T. die met kracht op hem instak. In zijn verklaring beschrijft de jongen de ernst van die verwondingen: "Ik zat helemaal onder het bloed en kon mijn wijsvinger niet meer bewegen. Met mijn tong voelde ik een gat in mijn wang. Ik moest met spoed worden geopereerd en de chirurg zei later dat ik echt geluk heb gehad, omdat op één centimeter na een slagader geraakt had kunnen worden."

"Ik vroeg de dokter of ik mijn moeder nog een bericht mocht sturen voor als ik dood zou gaan" slachtoffer

Ook het tweede slachtoffer zegt psychische klachten over te hebben gehouden aan zijn aanvaring met T. Tijdens koningsnacht vorig jaar raakte hij met hem in gevecht nadat T. de muts van zijn vriend probeert af te pakken. Na een vechtpartij zou T. naar het slachtoffer hebben uitgehaald met een mes. "Ik vroeg de dokter direct of ik het wel zou overleven en of ik mijn moeder nog een bericht mocht sturen voor als ik dood zou gaan", duidt hij de ernst van de verwonding. De gebeurtenis blijft hem naar eigen zeggen achtervolgen. "Ik ben altijd extra op mijn hoede. Ook merk ik dat het litteken voor een vooroordeel zorgt als ik mensen ontmoet of ergens solliciteer. Het is heel zichtbaar."

Shaquille T. vertelde tijdens de zitting dat hij tijdens koningsnacht een mes bij zich droeg omdat hij zich onveilig voelt op straat. Messengeweld onder jongeren is de afgelopen jaren fors toegenomen. Eerder vertelde jongerenwerker Gijs uit Haarlemmermeer dat de meeste jongeren die een mes dragen dit doen omdat leeftijdsgenoten dit ook doen. "Jongeren hebben het idee dat ze zichzelf moeten beschermen, maar het is een beetje een kip en het ei verhaal", vertelde hij.