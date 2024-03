Yasin en zijn gezin hebben een huis, maar maken zich zorgen: "Dubbel gevoel"

Het gezin van Yasin heeft een eigen huis gekregen in Bakkum. Hiervoor woonden ze in een tijdelijke woning aan de Alkmaarse Picassolaan maar dat gebouw wordt over een maand gesloten. Het nieuwe huis komt voor vader Yasin, moeder Seval en hun drie kinderen dus net op tijd.

De familie is druk aan het inpakken op het oude adres aan de Picassolaan in Alkmaar. "We zijn heel blij. Vooral voor de kinderen is dit heel belangrijk. De afgelopen zeven jaar waren heel zwaar voor onze familie, maar nu is het goed."

Het gebouw aan de Picassolaan, waar het gezin tot voor kort woonde, wordt over een maand gesloten en gesloopt. Het was voor het gezin een spannende tijd, er dreigde zelfs een verhuizing naar een containerwoning. "Het is natuurlijk heel mooi dat wij een huis hebben gekregen. Maar het is wel met een dubbel gevoel", zegt moeder Seval.

Achterblijvers

Want zij hebben meer geluk dan anderen die nu nog op de Picassoloaan wonen. Er worden inmiddels nieuwe tijdelijke opvangplekken gemaakt in Castricum, maar daar hebben de meeste mensen geen vertrouwen in. Zij willen graag duidelijkheid. Het jarenlange wachten maakt hen onzeker en ongelukkig.

"Alles is weg. Mijn doel, mijn leven. Alles is weg", zegt Mohammed die vanuit Syrië naar Nederland vluchtte. "Ik had daar een mooi appartement met vier kamers. Dat hoef ik niet terug. Een huis met een woonkamer en een slaapkamer zou al mooi zijn. Ik wil plannen voor de toekomst kunnen maken, misschien wel trouwen, maar dat kan nu niet."

De bewoners van de Picassolaan zijn daarnaast ook bezorgd over de tijdelijke woningen waar zij naartoe moeten. "Het leven hier aan de Picassolaan was niet zo slecht. Maar nu moeten we weer naar een tijdelijke woning. Het gaat om een oude tractorgarage of een oude school, maar die staan er slecht bij. De situatie ziet er niet goed uit voor ons", vertelt een gezin uit Turkije.

