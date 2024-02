Opnieuw explosie bij IJmuidense portiekflat

De knal die gisteravond in de De Noostraat in IJmuiden te horen was, is waarschijnlijk veroorzaakt door een brandbare vloeistof. De politie doet onderzoek naar de explosie.

Gisteravond rond 22.40 uur komt er een melding binnen over een mogelijke brand. Als de hulpdiensten aankomen, blijkt er niets in brand te staan. Een knal heeft wel voor schade aan de voordeur in een portiekflat gezorgd. "Gelukkig raakte er niemand gewond", laat de politie weten.

Het is niet de eerste keer dat er een knal te horen is aan de De Noostraat. Op 8 december zorgde een vuurwerkexplosie voor veel schade aan de portiekflat, waarna het appartement enkele weken gesloten werd. Ook ging er in de nacht van 10 op 11 februari een scooter in vlammen op aan de Pieter Vermeulenstraat.

Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of er tussen deze specifieke zaken een verband is, in verband met het onderzoek. "In het algemeen kan ik zeggen dat de politie altijd kijkt of er een verband is met eerdere incidenten", laat ze weten.