Bescheiden feest 'met gebakje' voor molen Wogmeer na subsidie van 120.000 euro

Samen met een stolpboerderij in Benningbroek en de Zuiderkerk in Enkhuizen viel molen Nieuw Leven in Wogmeer in de prijzen. Het trio krijgt een aanzienlijke subsidie van de provincie Noord-Holland. In het geval van molen Nieuw Leven gaat het om een kleine 120.000 euro.

In totaal verdeelde de provincie Noord-Holland bijna 5.5 miljoen euro subsidie over de restauratie van 53 rijksmonumenten. Daarvan gaat 283.360 euro naar een drietal West-Friese monumenten, in Benningbroek, Enkhuizen en Wogmeer.

Het grootste bedrag van 147.393 euro gaat naar de restauratie van een stolpboerderij in Benningbroek. De aanvrager daarvan is anoniem. De Zuiderkerk in Enkhuizen ontvangt een bedrag van 16.500 euro.

'Een heel mooi bedrag'

Een kleine 120 duizend euro gaat naar de restauratie van molen Nieuw Leven in Wogmeer. De aanvraag was gedaan door Stichting De Westfriese Molens, waarvan Bart Slooten de secretaris is. Daarnaast is hij beheerder van genoemde molen. Hij is maar wat blij met het toegekende bedrag. "Het is al met al een heel mooi bedrag."

De molen stamt uit 1612 en bemaalt de polder de Wogmeer. Hij wordt zo genoemd, omdat hij op het laatst van de oorlog weer voorzien werd van wieken, waardoor de polder weer met wind kon worden bemalen.

Slooten: "Wij willen een nieuwe vijzel. Dat is een schroef die het water omhoog werkt. De oude komt uit de jaren '50 van de vorige eeuw. Die is verroest en de gaten zitten er in. Daar valt weinig meer aan op te knappen, maar een nieuwe kost veel geld. Een aanzienlijk deel van de subsidie zal daarin worden geïnvesteerd."

Beperkt feest, wel gebakje

Daarnaast wordt er gedacht aan verduurzaming. "Onze molenaar Jacob woont in de molen, die kan nog wel beter geïsoleerd worden. Verder denken we aan verschillende timmerwerkzaamheden. We hopen voor het einde van het jaar klaar te zijn met alle werkzaamheden."

Hoewel de molen dus kan rekenen op een fors bedrag, blijft het feest beperkt. Maar: "Volgende week hebben we weer een vergadering. Ik denk dat er dan wel een gebakje af kan."