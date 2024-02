Amsterdammer Wim Hemker is bezig met een videofilm over de in 2013 opgeheven Radio Lucas, de ziekenomroep van het St. Andreas Lucas ziekenhuis in Amsterdam West. De ziekenomroep vormde ruim 46 jaar lang een kraamkamer voor bekende radiomakers, zoals Nico Steenbergen, René Mioch, Tom Blomberg, Leo Driessen, Angelique Stein, Roel Koenders, Adrie Klaver, Felix Meurders en Bernd de Boer. Wim verzorgde jarenlang de techniek voor de radiozender.

In de film wil Wim Hemker graag een beeld schetsen van de radiozender, zoals het toen was. Maar het project over ‘de mooiste tijd van zijn leven’ wil maar niet vlotten. Wim loopt vast in de montage en zoekt hulp. Apple versus Windows “Het probleem is dat ik monteer op een Apple computer en dat werkt allemaal net iets anders dan Windows computer”, legt Wim uit. Hij heeft daarom hulp nodig van iemand die hem verder helpt en kan uitleggen hoe hij zijn film kan afmonteren. Hij deed daarom een oproep via het NH Helpt platform. Gelukkig voor Wim kwam er een reactie. Mariska Wongsopawiro, die bij June tot 2, de oproep van Wim hoorde, gaat langs bij Wim om te kijken of ze hem kan helpen. June Hoogcarspel begeleidt deze hulpactie en was erbij. Kijk hieronder naar de reportage.

Dankzij NH Helpt kan Wim Hemker verder met zijn film over bijzondere tijd bij Radio Lucas - NH / Robbert Bianchi

Mariska Wongsopawiro uit Almere heeft al snel door dat het helpen van Wim haar veel tijd gaat kosten. Dat vindt ze echter geen probleem. Mariska werkt bij de recherche en als hobby monteert ze graag films. Het helpen van anderen vindt ze vanzelfsprekend. “Dat doe je gewoon voor elkaar”, legt ze uit. Dat ze Wim niet kent vindt ze geen probleem. “Je merkt snel genoeg of je iemand aardig vindt of niet. En dan kan je altijd nog weggaan”, vertelt ze aan June Hoogcarspel. Geschiedenis behouden Voor Wim betekent de hulp van Mariska, dat er weer licht is aan het einde van de tunnel. “Er zijn zoveel mensen die al heel lang wachten om deze film eindelijk eens te zien. Ik ben heel blij dat ik ze niet hoef te teleurstellen. Radio Lucas leeft nog steeds in de harten van heel veel mensen. Het is mooi dat deze geschiedenis behouden blijft, in een film.”

NH Helpt: voor iedereen die hulp nodig heeft of kan bieden Website

Alle oproepen van NH Helpt zijn te lezen op nhhelpt.nl. Hier kun je ook zelf een vraag of een aanbod plaatsen. Radio

Rachel Morssink presenteert elke zaterdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur het programma NH Helpt op de radio. Het NH Helpt Antwoordapparaat is de hele week te bereiken op: 088-8 505 303. Elke werkdag om 13.40 uur hoor je bij June Hoogcarspel een hulpvraag in haar radioprogramma June tot Twee. TV

Op tv is NH Helpt ook te zien. Isabella Prins presenteert elke dinsdag om 17.10 uur het programma NH Helpt voor tv en online. Kijk alle uitzendingen HIER terug.