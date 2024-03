Op een oude fiets: heel Texel leefde mee met de Esperantoreisverslagen van Siem de Waal

Op zondagmorgen 21 juli 1935 wordt de jonge metselaar Siem de Waal uitgezwaaid in de haven van Oudeschild door een heleboel Texelaars. Siem spreekt Esperanto en is van plan om op zijn fiets een flinke reis te maken voor een ontmoeting met esperantisten in andere landen. Onderweg schrijft hij zijn belevenissen op en stuurt zijn verhalen per post naar de Texelse Courant. Siems enthousiasme werkt aanstekelijk en heel Texel geniet mee van zijn avonturen.

Siem de Waal wordt uitgezwaaid - Foto: NH Media

De fietstocht van Siem de Waal voert hem door Duitsland, Italië en via Noord-Afrika naar Spanje, Frankrijk en Oostenrijk. In totaal zo'n 11.000 kilometer legt hij af op de fiets. Overal waar de taal wordt gesproken is hij welkom. Siem fietst van Esperantoclub naar Esperantoclub. De eigenaren van de Texelse Courant zijn zelf ook lid van de club. De verslagen van Siem krijgen dan ook een prominente plek in de krant. Heel Texel leeft mee met zijn avonturen. Als 'Esperanto-eiland' komen er bijeenkomsten voor esperantisten van elders. Er varen zelfs speciale boten om al die congresgangers van en naar Texel te brengen. Tekst loopt door.

Siem de Waal op reis - Foto: Afbeelding: Regionaal Archief Alkmaar

De laatste loodjes Op 27 oktober 1935 is Siem weer thuis. De laatste loodjes van Wenen tot Texel waren zwaar, zo schrijft hij in zijn verslag. Zijn Union fiets heeft het goed gehouden. 'Een mooie tocht ligt achter mij. Veel, heel veel heb ik gezien. Verrukkelijke dagen heb ik doorgemaakt. Reusachtige bergen, schone meren, prachtige bossen, watervallen en wereldsteden en duizend andere dingen zijn aan mijn peddelaarsoog voorbij getrokken.'

Reusachtige bergen zijn aan mijn peddelaarsoog voorbij getrokken Siem de Waal

Tijdens de oorlog wordt het Esperantomonument in Den Burg vernietigd. De nazi's hebben er niets mee vanwege de bedenker van de taal, de Joodse Zamenhof. In 1953 bouwen de Texelaars het monument weer op. Siem is erbij om te helpen met metselen en de originele delen die bewaard zijn gebleven, worden teruggeplaatst. Maar de belangstelling voor Esperanto neemt af. Siem emigreert naar Zuid-Afrika en vandaag de dag is er voor zover bekend geen esperantist op Texel meer te vinden.

Siem aan het werk op het Esperanto monument - beelden Jaap Eelman