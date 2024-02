Nieuw voedselbos al drie keer vernield

Het voedselbos in Huizen is pas net aangelegd en nu al meerdere keren vernield. De daders hebben piketpalen en wilgentakken uit de grond getrokken en in de sloot gegooid. De reden is nog onbekend.

Er wordt vooralsnog hard gewerkt aan het voedselbos. - Foto: Margot Leeuwin

"Het is al drie keer mis gegaan", zegt Margot Leeuwin, initiatiefnemer van het voedselbos in Huizen. Als alles goed zou gaan, zouden dit jaar de eerste bomen en planten de grond in gaan. Maar nog voordat de eerste notenbomen geplant zijn, blijkt er weerstand voor de aanleg van het bos. De sloot in "De eerste keer hadden we piketpaaltjes neergezet waar de eerste planten zouden komen. Die waren omgetrapt en zowel de paaltjes als het afzetlint waren weg. Toen dachten we nog dat het kwajongens waren", zegt Leeuwin. Vervolgens heeft de Huizer drie weken geleden, samen met vrijwilligers, de wilgentakken in de grond gezet. Maar twee dagen later waren ook deze uit de grond getrokken en in de sloot gegooid. "We baalden enorm."

Wat is een voedselbos ook alweer?

Strikt genomen is een voedselbos een landbouwmethode waarbij bomen en struiken eetbare producten leveren, zoals fruit, noten, eetbare bladeren, bloemen en scheuten. Het bos functioneert biologisch als een bos. Daarmee wordt bedoeld dat het geheel op eigen kracht levert. Er wordt geen mest of water toegevoegd. "Het is dus geen tuinieren", benadrukt initiatiefneemster Margot Leeuwin. Daarnaast is het bos onderhoudsarm en zelfregulerend.