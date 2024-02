Overleden man uit Schellinkhout (61) toch niet door misdrijf om het leven gekomen

De man die afgelopen vrijdag overleden werd aangetroffen in een woning in Schellinkhout blijkt niet omgekomen te zijn door een misdrijf. De politie startte een grootschalig onderzoek na de vondst van het lichaam van de 61-jarige man, maar dat onderzoek is inmiddels afgerond.

De overleden man was de bewoner van een villa aan de Dorpsweg in Schellinkhout. Omdat de politie vermoedde dat het slachtoffer mogelijk onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen, werd direct een forensisch onderzoek gestart.

Dat nam enkele dagen in beslag. "We nemen de tijd om het goed in kaart te brengen", lichtte een woordvoerder van de politie maandag nog toe. Inmiddels is het onderzoek afgerond. "Er is geen sprake van een misdrijf en ook niet van zelfdoding", klinkt het. "Meer kunnen we er niet over kwijt."

Afzetlint en politieauto's

Buurtbewoners keken in het West-Friese dorp enkele dagen uit op een afzetlint en politieauto('s) op het pad. De voordeur was verzegeld. Buren spraken over een 'aimabele buurman'. "We hopen dat er snel duidelijkheid komt over wat er is gebeurd", zeiden ze afgelopen dinsdag. Volgens een andere buurvrouw gingen er de afgelopen dagen veel wilde verhalen door het dorp. "Geruchten over drugs, een zakelijk geschil, een boze ex, van alles... Ik kan daar weinig mee."

De uitvaart van het overleden man vindt in besloten kring plaats.